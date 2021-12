Sok Színpad, Móricz Zsigmond Kvitt című tréfás jelenetét játszották H. Nagy Katalin rendezésében, aki most találta meg ezt a keveset játszott művet; boros nótákat a Férfi Dalkör adott elő. A Farkas Sándor Egylet tagjai a vaskos humorú, sok nevetésre okot adó Buszmegálló című jelenettel készültek, és fiatalok bevonásával felelevenítették a jókedvű Zölderdő táncot, amit Horváth Zoltán polgármester is megtanult. Virágcsokorral köszöntötték Kamper Natália borkirálynőt, aki 2019 óta tölti be ezt a szerepet, a művelődési ház vezetőjét, Ziembicki Erzsébetet, illetve az Erzsébet és Katalin nevű szereplőket.