Azokat, akik 2020 márciusa óta összesen legalább 10 hónapot töltöttek Kurzarbeitban, és novemberben is csökkentett munkaidőben dolgoznak, a kormány külön is támogatja. Ők 500 eurós egyszeri juttatásra számíthatnak, ha az adóalapjuk havi szinten nem éri el a 2.775 eurót. A kormánytagok sajtótájékoztatóján elhangzott: a borravalóval is jutalmazott szakmák képviselőit decembertől kiemelten támogatja a kormány.