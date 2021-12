– Kertészkedünk – lehajolunk akkor is, ha fáj –, kézimunkázunk, közösségbe járunk, sportolunk, sétálunk, jógázunk. Ezek mind örömforrások lehetnek a számunkra, és ha örül a lelkünk, ha pozitív élményeket gyűjtünk, akkor a testünk is jobban érzi magát. Baba a szürkeállomány edzésére jó módszernek tartja a rejtvényfejtést, a társasjátékot, a kártyát, a kirakót. Jó módszer a naplóírás is, ami rákényszerít az aznap történtek felidézésére. Remek memória-karbantartó a versek memorizálása, számsorok visszamondása, a különböző szójátékok és természetesen maga az olvasás is. Persze jól jönnek az étrend-kiegészítők, a természetgyógyászati készítmények is. Mészáros Róbertné Magdi a 83-at tapossa, több mint harminc éve nyugdíjas.