A 70 éves buszvezető körülbelül 1,7 millió kilométert tett meg balesetmentesen, másfél millió kilométerről hivatalos papírja is van. Legrégebbi kollégája a kercaszomori Németh Gyula, vele harminc évig dolgozott együtt. A nemesrempehollósi Németh Tamás is a régiek közül való, de szó esik egy fiatal munkatársról, Pál Tiborról is, őt Karcsi bácsi nagyon megszerette az elmúlt évek során. Igazi stramm gyerek, mondja róla.

Fotó: Szendi Péter