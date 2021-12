A szénsavas bort már régóta ismerték Franciaország északi Champagne tartományában, hiszen a hűvös éghajlat miatt az erjedés itt gyakorta elhúzódott. A megbuborékosodott bor akkoriban selejtnek számított. Mígnem a térség egyik bencés apátságában a 17. században már tudatos borászati művelet eredményeként megszületett az első pezsgő. A módszert sokáig titokban tartották, és az egykori selejtes bor hamarosan a kiváltságosok itala lett. Ezért ma is egyfajta luxusérzet kapcsolódik hozzá.

A tartályban érlelt és utólag palackozott tankpezsgők képviselik az olcsóbb kategóriát. Ezt már Halász Tamástól, az egyik szombathelyi borszaküzlet vezetőjétől tudjuk meg. Ebből a drágábbak sem nagyon érik el a kétezer forintot. A palackban érlelt pezsgők alapvetően kétfélék. A tradicionális eljárással készülő pezsgők a legdrágábbak, mert munka- és időigényes folyamat eredményeként készülnek. Az érlelés is két lépcsőben zajlik, két-három év alatt alakul ki az ital speciális íze. A töltőbort pezsgőspalackokba töltik. Legnagyobb mennyiségben a jól ismert 0,75 literes készül. Miután lezárták, fekvő helyzetben tárolják, de úgy, hogy a nyaka felé lejtsen a palack. Halász Tamás egy márkás, magyar, csaknem ötezer forintos pezsgőn meg is mutatja ezt a tárolási módot. Így érik el, hogy a seprős rész a dugónál összegyűlik. Meghatározott idő után az ideiglenes dugót eltávolítják, és a seprőt kilövetik belőle. Pótolják az üvegben a távozott pezsgő mennyiségét, új dugót kap, és folytatódik az érlelés. Megtudjuk, hogy ezek száraz pezsgők. Brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry vagy sec kifejezések jelzik ennek fokozatait. A demi sec a félszáraz, a doux az édes pezsgőt jelöli. Halász Tamás boltjában többféle ilyen tradicionális márkás pezsgő is kapható. Négy-ötezer forint az áruk. Akad köztük bio minősítésű is. Egy másik palackos eljárásnál másfél literes magnumüvegekben készül a pezsgő, az érlelés időtartama pedig rövidebb, 9–18 hónap. Az asti típusú pezsgőket illatos szőlők mustjából közvetlen erjesztéssel állítják elő. Ezért hívják őket mustpezsgőnek is. Különlegességük, hogy aroma- és illatgazdag italok, hét százalék körüli alkoholtartalommal. Ezek két-háromezer forintba kerülnek.

A pezsgő minden esetben kizárólag erjedésből származó szén-dioxidot tartalmaz, a gyöngyözőbor jellemzően hozzáadott szén-dioxiddal készül. Ez utóbbit 2000–2500 forintért láttunk.

Egy másik szombathelyi bor­szaküzletben Palotay Anett ügyvezető elmondja, nemrég divatba jött az aranypezsgő, ami 24 karátos aranylemezkéket tartalmaz. Ezt 3070 forintért lehet megvásárolni. Az idősebb vásárlók a kisüveges pezsgőket keresik, ilyet 550–1220 forintért árulnak, különleges alkalmakra a másfél és a háromlitereset is viszik. Az extra szőlőfajtákból készült hagyományos pezsgők hatezer forintnál drágábbak, de igazi francia pezsgőt húszezerért vásárolhatunk.

Az áruházláncokban ilyenkor külön depót alakítanak ki a pezsgőknek. A 0,75 literes termékeket akciósan 874 és 949 forintért árulták, a kétdeciset 450–650 forintért. Többféle száraz és édes pezsgőből is választhattunk. A gyerekeknek kölyökpezsgőt kínáltak, epres, barackos és szőlőízben 400 forin­tért.

Kiemelt képünkön: Halász Tamás azt mutatja, hogyan kell helyesen tárolni a pezsgőspalackot