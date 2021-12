A szabadtartáshoz szükséges kerítésrendszerre és itatórendszerekre pedig nagy szükség volt, hiszen az állatok többsége nyáron nem istállóban, hanem kint van, szabad ég alatt. A turisztikai attrakciókra is gondoltak, így a pályázat részeként két helyszínen kilátópontokat alakítottak ki. Ezekről az érdeklődők megtekinthetik a szabadtartásban lévő állatokat. Emellett több információs táblát is kihelyeztek. Az 540 millió forint összegű beruházás 2018 augusztusában kezdődött, és most zárult le.