Jövőre lesz harminc éve, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán okleveles építészmérnökként végzett. A diplomaszerzés után nem sokkal, elvágyódva a fővárosból harmadmagával hazajött ugyancsak építészmérnök édesapja, az Ybl-díjas Mátis Lajos szárnyai alá. Ahogy a gyerekkoráról beszél, semmi meglepő nincs ebben. Korán otthonos volt a rajzasztal – Az Ady téren nőttem fel, a nagy hatemeletes házban.

Ha valaki ráért, és füttyentett egyet, akkor mind összejöttünk. Jó volt ott gyereknek lenni. Tizenhárom éves voltam, amikor elköltöztünk a falumúzeum közelébe egy sorházba – onnantól kezdve jutott idő a tanulásra. Felvettek a Nagy Lajos Gimnáziumba, a legendás Asbóth József tanított matematikából és fizikából, Vörös Ferenc tanár úrhoz pedig rajzolni jártam. Édesapám példája végig ott volt előttem. Sokat dolgozott, láttam, mivel jár a szakma. Gyakran megfordultam a VASITERV irodájában, és nekem is otthonos volt a rajzasztal. A formai játékok mindig érdekeltek. Az egyetemen lubickoltam. Végül az ipari épületek tervezése tanszéken diplomáztam. Budapesten három társával alapítottak céget. Hamar kiderült azonban, hogy az a közeg nem neki való. Azt meséli: nagy felkiáltójel volt, hogy még a saját diplomavédését is lekéste, mert beállt a körút. Feleségével, az ugyancsak építész Grubánovits Andreával gimnazista koruk óta ismerték egymást, egy év után úgy döntöttek, hazaköltöznek. 1994-ben csatlakoztak a családi vállalkozáshoz. Néhány hónap múlva későbbi cégtársai – nővére és annak férje, Egri Balázs – is követték őket. – Édesapám tárt karokkal várt bennünket. A magyarországi megbízások mellett építész kisegítőkként egy osztrák irodának dolgoztunk be, szociális lakásokat terveztünk. Csaknem tíz évig kaptunk onnan megbízásokat, de prioritást élveztek a magyar munkák. A hosszú távú ter veinkbe ezek sokkal inkább beleillettek. Léptékváltás a munkákban A tervezésben, mint mondja, mindig eggyel tovább tudtak lépni. Volumenét tekintve az áttörést a büki gyógyfürdő fejlesztésének első üteme jelentette: „léptékváltást adott a munkáikban, feszített tempóban dolgoztak egy álommegbízónak.” 2017 óta Bük főépítésze is, ami elsősorban „öt évtizednyi Mátis kontra Bük együttműködésből építkezik”, a korábbi és a mostani polgármesterrel való élő, jó kapcsolatból is.

– Miután a fürdő kiviteli tervét leadtuk, 2009 nyarán a szombathelyi Brenner János Óvoda és Általános Iskola építésének meghívásos tervpályázatán vettünk részt, ahol első helyezést értünk el. Szeptember 1-jén úgy jöttünk be az irodába, hogy van egy gyönyörű munkánk – idézi fel. Az épületegyüttes – az elvárások szerint – az intézmény szellemiségét tükrözi, maradandó értéket képvisel, anyagaiban, szerkezeteiben, műszaki megoldásaiban tartós és korszerű. Mátis Barna úgy foglalja öszsze: feladatuk volt megadni az oktatáshoz a vonzó környezetet. A koncepció, az építtető, a finanszírozás, a tervezés és a kivitelezés szempontjából egyaránt sikertörténetnek mondja a beruházást. A Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott intézmény tervezéséért építőipari nívódíjat kaptak.

A bővítésén most dolgoznak. Irodájukkal kapcsolatban rendszerint szóba kerül a Savaria mozi melletti árkádsor megújulása. Mátis Lajos a mozi tervezéséért kapott 1974- ben Ybl-díjat. Fiával együtt még részt vehetett az árkádsor átalakítási munkáiban. – Szerettem vele együtt dolgozni. Szigorú ember volt, egyébként tündér, mindenre kapható. Mi tulajdonképpen a próbababára raktunk egy másik ruhát, átöltöztettük. Jó alapanyag volt, jó környezettel, nem lehetett elrontani – mondja.

Összefésülik az elképzeléseket A tervezésről mindig többes számban beszél. – Csapatmunkát végzünk. Egri Balázs cégtársammal és szellemi társammal kiegészítjük egymást. Megnézzük egymás terveit, adunk visszacsatolást. Engem a design érdekel jobban, de fontos, hogy a formai elképzeléseim jól szolgálják a célt. Balázst pedig, hogy szerkezetileg megfelelő legyen az épület. Ő pénzt spórol, én meg látványossá teszem az épületet, és összefésüljük az elképzeléseket – nevet.

A négy tulajdonos – a két házaspár – mellett most négy fiatal kolléga dolgozik. „Mindegyiküknek saját színfoltja van az irodában. Talán a munkastílust, rajzi kialakítást, tárgyalástechnikát viszik tovább.” Mátis Barna a Vas Megyei Építész Kamara tagja 1997-től, 2010 és 2018 között alelnöke. Szombathely Építészeti-Műszaki Tervtanácsának munkájában 2009-től vesz részt. 2015 óta az Értéktár Bizottságban is tevékenykedik. A Savaria Egyetemi Központ Ipari Termék- és Formatervező Mérnök Szakán óraadó volt néhány évig. Épített környezetünket javulónak látja. – Az én és talán még a következő generáció feladata a negyven év hátrány ledolgozása. Egyre több kolléga érkezik, akik igényes munkát végeznek, és jó látni, hogy van igény a finanszírozói oldalról is. Azt mondja, minden munka, ami az asztalukon van, kedvére való. Amit elvállal, legyen az lakóépület, idegenforgalmi létesítmény terve vagy településrendezési terv, az fel is villanyozza.

– Ez a megbízón múlik elsősorban: aki arra kíváncsi, hogyan oldok meg egy feladatot, oda megyek.