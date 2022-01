Az 57 éves Katafai László tősgyökeres körmendi. Ezer szállal kötődik a Rábához. A házuk is közel van a folyóhoz, de számára fontos, hogy testközelből érezze a folyó vízét. Olyankor is szokott fürdőzni, amikor más már nem strandol. Októberben, novemberben is. Már maga sem emlékszik, mikor kezdődött pontosan a szilveszteri fürdőzések sora. Legalább tizenöt éve, és tíz éve vált rendszeres programmá.

– Egyszer bekattant, hogy miért ne lehetne belemenni ebbe a hideg vízbe – meséli László. – Miért ne lehetne ezt kibírni? Próbálgatom magam. Valahogy kezdettől ez jól ment nekem. Nem tudok róla, hogy más is csinálna ilyet itt a környéken.

Ez egyfajta edzés számára. Kell éreznie, hogy képes rá. A mentőtechnikusként dolgozó családapa életében fontos szerepet tölt be a sport. A kenuzás, kajakozás, úszás is a Rábához kötődik, de a nagy szerelem a hosszútávfutás. Versenyeken is rendszeresen indul, maratont is többször teljesített már. Edzésként minden héten lefut 50 kilométert, alkalmanként 10-15 kilométert. Minden másnap edz. A kedvenc útvonala a Rába töltése. Ez Körmendtől Vasaljáig, kilenc kilométer, az már jó táv oda-vissza. Sokfelé jár, hogy ne legyen egyhangú.

– Idén „meleg” volt a víz – tudjuk meg Katafai Lászlótól. – Több mint három fok. Két éve 1,8 fokos volt. Akkor éjszaka fürödtem. Az óévben mentem be a vízbe és az új évben jöttem ki belőle. Akkor át is úsztam a Rábát, de hosszabb úszásra nem vállalkoznék, úgy, ahogy például Schirilla György. Még sohasem lett semmi bajom ettől a téli fürdőzéstől. Beteg sem nagyon voltam még. Ha valamit mégis sikerül elkapni, az is nagyon hamar elmúlik.

A sportember elárulja, hogy bár a család már megszokta ezt a szilveszteri virtuskodást, azért szoktak izgulni érte. Idén a kisebbik lánya is elkísérte. Ő is szokott futni, és most elhatározta, hogy jövőre ő is benevez a szilveszteri fürdőzésbe. László nem szokott sok időt vesztegetni a bemosakodásra, idén is hamar belemerült a Rába vizébe, de azt azért elárulja, hogy ilyenkor nem olyan őszinte az ember arca. Nem szokta nagydobra verni a szilveszteri csobbanást, de már felmerült, hogy felhívást tesz közzé, hogy tartson vele aki akar.