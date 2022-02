Decemberben elkészült a játszótér, a 60-as évek elején épült kultúrház felújítására pedig 19,2 millió forintot nyert az önkormányzat. A külső szigetelés és a födémszigetelés valósulhat meg az összegből; az utóbbi a mennyezetre szerelt gipszkarton burkolattal, hogy az egyenetlenségeket elfedjék. Új ereszcsatorna is lesz, és frissen festik a belső tereket, sorolta a helyszínen Magyar Tibor polgármester.

A művelődési ház változatos programoknak ad helyet a 230 lelkes faluban: falunapot, pingpong- és dartsversenyt, családi rendezvényeket, lakodalmakat is lebonyolítanak ott. Szabó Eliza kulturális asszisztens kézműves-foglalkozásokat hozott a házba, és viszik tovább a hagyományos alkalmakat is, tudtuk meg. Korábban a két falurészen két-két játék szolgálta a kicsik örömét – a játszótér nemrég több korosztály igényeire szabott játékelemekkel bővült a kisköcski részen, ugyancsak a Magyar falu programban nyert 5 millió forintból.

Nem ért még véget a bővítés: folytatják a tereprendezést, ösvényt alakítanak ki, kispályás focikapukat és kosárpalánkot akarnak elhelyezni. Az utóbbi években egyre több kisgyermek születik ebben a falurészben, az idén három kisbaba érkezését is várják, köszönhetően a kormány családtámogatási rendszerének is, mondta Magyar Tibor polgármester.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő a fejlesztések kapcsán úgy fogalmazott: – Egy település vitalitásának jele, ha játszóteret épít. Örvendetes hallani, hogy egyre több gyermek születik, és hogy a közösségnek igénye van arra, hogy összejöveteleket szervezzen a gasztronómia tárgyában vagy más alkalomból. Mint mondta, látszik a Nemzeti Művelődési Intézet jelenléte, aktivitása is. Köcsk pedig a továbbiakban is számíthat arra, hogy ütemezetten sorra kerülnek a megoldandó feladatok a most induló programok révén.