A munkálatok márciusban kezdődnek, júniusban fejeződnek be. Huszonkét kilométernyi út található a Parkerdőben, karbantartására, gondozására évente másfél-kétmillió forintot költ a Parkerdei Kertbarát Egyesület. Az összeg kisebbik részét a séi, a szombathelyi és a megyei önkormányzat támogatásából, a többit tagdíjakból teremtik elő.

Mindez azonban csak arra elég, hogy a legsürgetőbb problémákat megoldják, orvosolják – ismertette a részleteket Molnár Lajos, a szervezet elnöke, aki tavaly év végén értesült róla: a Magyar falu programban zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak javítására is lehet pályázni. Megkereste a séi önkormányzatot, amely élt is a lehetőséggel: mintegy nyolcmillió forintot nyert erre a célra.

Molnár Lajos elmondta: nagyon örül a lehetőségnek, nagy szükség van a beruházásra. Az összegből elsősorban a Parkerdő fő közlekedési útvonala, a most még gödrös, hepehupás Észak-déli főút újul meg: a kőzúzalékot géppel terítik és hengerelik, így remélhetőleg jó ideig nem lesz gondja az erre autózóknak.

Hozzátette: jó hír ez azért is, mert így saját forrásaikból több jut majd a kisebb, környező utak javítására. A munkálatok – az időjárás függvényében – várhatóan márciusban kezdődnek és június végéig befejeződnek. A pályázat részeként 115 gyümölcsfát – ebből 40 szilva, 40 alma és 35 körte – is telepítenek kertészmérnökök segítségével az Észak-déli főút jobb és bal oldalán, valamint a Séi erdő út erdő felőli oldalán. Az egyesület tagjai aztán örökbe fogadják őket: metszik, permetezik, gondozzák majd a csemetéket, a termésből pedig – terveik szerint – a már életvitelszerűen ott élő mintegy 140 családnak is jut majd.