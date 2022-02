Civil kezdeményezés 1 órája

Parkoló legyen a régi városi strand helyén - az online petíciót Hende Csaba is támogatja

Civil kezdeményezésre már online petícióként is aláírható az a nyílt levél, amit a Markusovszky kórház egészségügyi dolgozói szakszervezete és a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet vezetői írtak alá, és amiben a régi városi strand helyén fásított parkolót kérnek. A kezdeményezést dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is támogatta, aki megoldási javaslatot is megfogalmazott.

Forrás: Cseh Gábor

Az Országgyűlés alelnöke vasárnap délutáni posztjában azt írta: "A volt városi strand területének eladása előtt, 2021. november 3-án tettem közzé támogatólag Facebook-oldalamon városunk díszpolgára, prof. dr. Széll Kálmán javaslatát arról, hogy újabb lakások és üzletek építése helyett a kórház dolgozói számára kellene parkolókat létesíteni." Hozzátette: "Sajnos, a városvezetés nem hallgatta meg az idős szakember javaslatát, és a 4.500 m2-es területet 80 millió Ft-ért (!!!) elkótyavetyélte." Dr. Hende Csaba amellett, hogy az online petíciót aláírta, felajánlotta segítségét is. Ahogy fogalmazott: "Amennyiben a város vezetése ebben a részében felbontja a beruházóval kötött adásvételi szerződést, és a terület tulajdonjogát ingyenesen átadja az államnak; vállalom, hogy elintézem, hogy a Kormány még az idén megépítse a szükséges parkolót". A szombathelyi országgyűlési képviselő bejegyzése itt tekinthető meg:

