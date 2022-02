Több mint kétszáz méter hoszszan újult meg az Írottkő utca, az utat övező lakóházak mellé 26 új parkolót is építettek. A már tavaly elkészült beruházás átadóján Básthy Béla polgármester hangsúlyozta, a csaknem 54 millió forintos fejlesztés nagyon fontos része a város átfogó lakótelep-megújítási folyamatának, amelyben többek között 242 meglévő parkolót újítanak fel és 91-et építenek, ezenkívül megújulnak utak és játszóterek, valamint parkosítanak is.

– Kőszeg nemcsak a belvárosból áll, a város része a lakótelep is, amelynek örökölt adottságain folyamatosan igyekeznek javítani. Mikor a városrész épült, még közel sem volt annyi autó, mint most, a parkolás mégis állandó konfliktusforrás a környéken, ezen sikerült most enyhíteni – fogalmazott a polgármester.

Ágh Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy Kőszeg minél inkább élhető legyen és ez az életminőség-javulás a város minden részét érintse. A kezdeti nagy, 2,8 milliárdos út- és parkolófelújítási csomag új elemekkel gazdagodik, így a felhasználható forrás már 3 milliárd fölött jár, a jövőben is azon dolgoznak, hogy a keret tovább bővüljön.