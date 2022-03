Süle Ferencné arról adott tájékoztatást, hogy az elmúlt napokban több mint 400 ezer forintnyi adomány folyt be az alapítvány számlájára. Ebből negyven kárpátaljai rászorulónak küldtek fejenként 10-10 ezer forintot és csomagot. Sok idős maradt egyedül, a családjuk eljött, ők otthon maradtak vigyázni a házra és a rászorulókra, mert az üresen hagyott kárpátaljai házakba beköltöznek az ország belsejéből érkező ukrán menekültek.

Közvetlen kapcsolatot tartanak a támogatott kárpátaljai magyarokkal. Több magyar mobilkészülékük van a határhoz közeli területen, amúgy egy perc telefonálás 1700 forintba kerülne Ukrajnába. – A fiatalokat elküldték, hogy ne kerüljenek bele a háborús helyzetbe. Az idősek, betegek otthon maradtak, akiknek gyógyszer kell és az élelmiszer is nagyon megdrágult. A gáz az itteni ár duplájába kerül, ezt a 25 ezer forint értékű nyugdíjukból nem tudják kifizetni.

A hatvan év feletti férfiakra maradtak a megélhetésüket adó tavaszi mezőgazdasági munkák is – szólt a határon túliak helyzetéről Süle Ferencné. Hozzátette azt is, hogy a Kárpátalján élők számára a leghatékonyabb segítség most a pénzbeli adomány. Éppen ezért a Sárvári Városi Karitatív Krízis csoport és az Aranyhíd, ami összeköt Alapítvány továbbra is várja a segíteni szándékozók adományait.