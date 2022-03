Az apás szülés nem új tudomány, nem modern dolog, jelentette ki Léder László, majd példákat hozott: régen is jelen voltak az apák a gyermekük születésénél. A paraszti kultúrában, amire gyermekük született, már sok állat megellett a kezük között. Sőt, a férj ölében szültek a nők, ami jogi aktusnak is számított egyben, ezzel ismerte el a férfi az apaságát.

– A gyermek az anya testében fejlődik, de a férfiak agyát is átprogramozza az apaság: változik a hormonháztartás, több területen is nő a szürkeállomány. A szülés után az anya és az apa mindketten tudnak gondoskodni a gyermekről – a szoptatás kivételével az apa is bármit képes elvégezni. Ha az apával az elejétől mély a gyermek kapcsolata, nincs is különbség. Ha pedig válás történik, de az „alapok működnek”, van kapcsolat az apával és nem kell ellenneveléssel, elidegenítéssel számolni, akkor az apa-gyerek kapcsolat ezt is túléli és akár felnőttkorban újraépülhet – jegyezte meg.

Léder László beszélt a kialakult – sokszor romboló – szemléletről is: a férfi keresi a pénzt, eltartja a családját, a nő gondozza a gyerekeket – ezt nevezte az egyik legfőbb válási oknak. – Sokkal nehezebb ma szülőnek lenni. Amit ma elvárnak az anyától – adjon fel mindent – „gyilkos kód”, nem ez van a génjeinkben. Ha apa, anya közösen vannak jelen a család életében, akkor egyiküknek sem kell feladni semmit. Kompromisszumokkal jár a gyermeknevelés, de ezek szép kompromisszumok. Máskülönben két szenvedéstörténet fut párhuzamosan – fogalmazott, és arra biztat mindenkit: hagyni kell, hogy az apa a saját stílusában csináljon dolgokat, ne szóljanak rá, ne javítsák ki mindenáron.

Elmondta azt is: sok férfiből annak ellenére lesz jó apa, hogy nincsen apamodellje és nem is lát ilyet a környezetében. A kamaszkorról úgy beszélt: a gyerekeknél ez az átalakítás miatt zárva időszaka. A fejlődés különböző fázisai – a vegyél fel, a tegyél le és a hagyj békén – közül az utóbbi. A háttérben ettől függetlenül a jó kapcsolat munkál az apa és a gyermek között, ám arra vigyázni kell, hogy ne alakuljon ki görcsösség a szülőben, ha nem érzi ugyanazt az intenzitást, mint korábban. Az is teljesen elfogadható egy két emberhez kötődő gyereknél, hogy hullámzik: hol apás, hol anyás. Azok a kamasz lányok, akiknek jó az apjukkal a kapcsolatuk, a pálya- és a párválasztásnál (újra) igénylik az apa véleményét – nyugtatta meg az egyik jelen lévő édesapát.

Azzal zárta: ahány férfi, annyi apaság. Az apa jelenléte stabilizálja a gyerekek nemi és társadalmi identitását – a gender probléma nagyon szorosan összefügg az apátlansággal, azzal, hogy az apák nincsenek benne a társadalmi köztudatban. Hozzáfűzte azt is: ahol apa jelen van, ott egyértelműen kevesebb az agresszió a családban. Valamint, hogy akkor igazi az apaság, ha megtaláljuk az örömöt, a szépséget benne. Ebben segíteni kell a férfiakat, és értékelni, ha játszanak a gyerekekkel – arról nem is beszélve, hogy a játék komplex intelligenciafejlesztő program.