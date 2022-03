Az AGORA nem először hirdetett elemlámpás toronylátogatást a felújított toronyba. Ősszel egy családi programhoz kapcsolódva már kipróbálták ezt az extra programot. Most a víz világnapja alkalmából lehetett, a megszokott látogatási időn túl felmenni.

– A mostani alkalom érdekessége, hogy a torony külső és belső világítását is lekapcsoltuk, a látogatók elemlámpát kaptak. Ebből adódóan a torony belsejét és a várost is szokatlan módon tapasztalhatták meg – tudtuk meg Kiss Andreától, az AGORA igazgatóhelyettesétől. Tízfős csoportokba rendezték a jelentkezőket. Mi is csatlakoztunk. Valóban különleges élmény volt az imbolygó elemlámpák gyér fényében felfelé araszolni a keskeny csigalépcsőn. Ennek a szokatlan perspektívának köszönhetően határozottabban érezhettük meg az egykori ipari létesítmény monumentalitását. A kissé félelmetes félhomályban szavak nélkül is beszédesek voltak a gyér fényben elénk villanó öles csővezetékek és a víztér feneketlennek tűnő most már üres medencéi. Átérezhettük, hogy a mindennapokban használt ivóvíz nincs magától. Különlegesség volt az is, hogy egyre magasabb szintekről gyönyörködhettünk a kivilágított város panorámájában.