– A terület évtizedek óta a városüzemeltetést szolgálta, és részben most is ez a funkciója. Az idők folyamán megjelentek rajta a betelepülő cégek is. A 2010-es évek közepére jött létre a Jurisics Miklós Ipari Park. A terület ugyan az ipari park címmel rendelkezett, de mostanra tudja az ennek megfelelő minőségi feltételeket is biztosítani – jegyezte meg az átadón Básthy Béla polgármester, majd a beruházás paramétereit ismertette.

A fejlesztések során közmű- és úthálózatot alakítottak ki a területen. 840 négyzetméteren végeztek útépítést, részben burkolatfelújítással. Megoldódott a csapadékvíz-elvezetés csővezeték és betonfolyókák segítségével. Kiépítették a földgázellátást is, több mint 300 folyóméter vízvezeték épült és 290 méter szennyvízvezeték, valamint megújult a közvilágítás. A korábban kihasználatlan szociális épület tetőszerkezetét cserélték, szigetelést kapott az épület, újak a nyílászárók, korszerű a fűtés. Belső felújításra, részleges akadálymentesítésre és parkolók kialakítására is jutott az öszszegből.

A bejáráson részt vett Fekete Balázs, a Fejlesztési Iroda vezetője; Kovács István, a városüzemeltető kft. vezetője, dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke, Ágh Péter országgyűlési képviselő és Básthy Béla polgármester.

Forrás: Ohr Tibor

Az épület egyik felében szakipari műhelyt alakítottak ki, amelyet a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. bérbe ad majd. A másik fele irodaházként működhet: a parkban tevékenykedő vállalkozások adminisztrációs tevékenységét szolgálja. Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke emlékeztetett: a TOP programban sikeres pályázati kiírás volt az ipari területek fejlesztése, amelyben ÉszakVas megye különösen jól szerepelt. Jó hír, hogy a program folytatódik, mondta. A megye pedig partner abban, hogy Kőszeg ipari vonzereje a jövőben növekedjen. Ágh Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta: évek óta azon dolgoznak, hogy Kőszeg felfelé ívelő pályára kerüljön.

– Hónapról hónapra, napról napra tudunk olyan projektekről beszámolni, amelyek Kőszeg ügyét előre viszik. Örömteli, hogy az ipari park fejlesztése révén a város ipari-gazdasági téren is előremozdult. Sok közös eredményre büszkék lehetünk, a kőszegi emberek bizalmán múlt, hogy ezeket meg tudjuk valósítani – mondta.