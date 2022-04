Király Gábor viszonylag sokszor jár vissza Berlinbe a korábbi csapatához, ezúttal a fővárosi derbit nézte meg a helyszínről a válogatottsági rekorder kapus. Ahogy arról beszámoltunk, Király két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy nagy megtiszteltetés érte, ugyanis felkérték a Hertha nagykövetének, amit el is fogadott.

A berlini rangadónak egyébként volt egy külön szombathelyi pikantériája is, hiszen az Union Berlin színeiben pályára lépett a vasi megyeszékhelyről indult válogatott középpályás, Schäfer András is, aki egy gólpasszal vétette magát észre. Kettőjük közül Király Gábor lehetett a szomorúbb a találkozó végén, hiszen az Union nagyon simán, 4-1-re legyűrte a városi riválist.

A Haladás korábbi ikonikus kapusa hivatalos Instagram oldalára több fotót, sőt egy videót is feltöltött berlini látogatásáról, amiken visszaköszön a derbi atmoszférája is. Az is látható a képeken, hogy a Hertha szurkolói nem felejtették el Király Gábort, akinek a neves Sky Sports felállított stúdiójában is jelenése volt. A mérkőzés végén a szombathelyi különítmény összeállt egy közös képre a pálya szélén.