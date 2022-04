Fehér László polgármester elmondta, hogy a téglagyári tónál pályázatból kezdték rendezni a területet. Az eliszaposodott kis tavat kikotorták, megcsinálják gyerekeknek, horgásztónak. Az így megmozgatott talajból kerültek elő a lőszerek. Értesítették a rendőrséget, kihívták a tűzszerészeket, akik hoztak műszereket, átvizsgálták a környéket, és amit találtak, elvitték. Korábban több bombát is találtak itt. A polgármester ismeretei szerint 1945-ben, amikor a németek visszavonultak, a használhatatlan gépjárműveket és a felhasználatlan lőszereket beledobálták a tavakba. Rossznyelvek szerint még harckocsimaradvány is van a tó fenekén.

Ezért nem merik kikotorni mélyen, mert nem tudni, hogy pontosan mi van a víz alatt – jó búvóhely a halaknak az íváshoz –, ezért nem lesz itt sohasem csónakázótó, és fürdeni is tilos, csak horgászni szabad.

A katonai eredetű robbanótestek kezelését a vonatkozó kormányrendelet szerint kizárólag az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerész katonái végezhetik Magyarországon. Érdeklődésünkre a celldömölki esetről úgy tájékoztattak, hogy a rend őrségtől kaptak bejelentést az ügyeletükre, miszerint a munkások robbanóeszközökre bukkantak a téglagyári tó körül épülő sétány földmunkálatai során. A katonák április 15-én és 19-én mentesítették a területet: a művelet során a második világháborúból származó 74 darab szovjet 20 milliméteres repülőgép-fedélzeti gépágyúrepesz lőszert, és mintegy 20 kilogrammnyi szovjet 12,7 milliméteres gyalogsági lőszert, valamint azok maradványait azonosítottak be. Az előkerült eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították megsemmisítésre.

Visnyei Bence főhadnagytól azt is megtudtuk, hogy az előkerülő robbanótestek még 75-80 év távlatából is veszélyesek lehetnek. A tűzszerész-műveleteknek nem célja eredeti szerepük meghatározása, de annyit elmondott, hogy Magyarország mintegy hat hónapig volt hadműveleti terület a második világháború során. Ezalatt tízmilliós nagyságrendben vethettek be különböző típusú robbanóeszközöket, illetve lőszereket az egymással harcoló erők. Megbecsülni sem lehet, hogy mennyi korabeli eszköz szunnyad még a földben és az élővizeinkben. A honvédség tűzszerészügyeletére évente nagyságrendileg kétezer rendőrségi bejelentés érkezik, jellemzően a második világháború idejéből visszamaradt robbanótestekkel kapcsolatosan.