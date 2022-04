A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság járőrei kiemelt figyelmet fordítanak az M1-es autópályán közlekedőkre. A balesetek megelőzése érdekében folyamatosan szűrik ki a forgalomból a szabálytalankodó gépjárművezetőket. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a vontatásra és a járművek terhelésére vonatkozó szabályok betartására, az előzési szabályokat megszegők és a menet közben mobiltelefonozó sofőrök kiszűrésére - írta a police.hu alapján a kisalfold.hu

A héten tartott újabb fokozott ellenőrzés során az ellenőrzött gépjárművezetők közül tizenketten megszegték a közlekedési szabályokat. Volt olyan sofőr, aki menet közben kézben tartotta a mobiltelefonját, voltak, akik nem használtak közlekedésük során világítást vagy irányjelzőt, és olyanok is, akik megszegték az előzési tilalmat. Az ellenőrzés még hatékonyabbá tételének érdekében ezúttal a rendőrök helikoptert is bevetettek, így a levegőből is nyomon követhették a közlekedést.

Az akció fókuszában ezúttal a járműszerelvények álltak, az egyenruhások fokozott figyelmet fordítottak az általuk elkövetett szabályszegésekre, elsősorban az előzési tilalom megszegésére. Tették mindezt azért, mert a kamionokkal történő előzés az autópályákon fokozott baleseti kockázatot jelent, ezért a szabályokat megsértő járművezetőkkel szemben ezúttal is szankciót alkalmaztak, részükre helyszíni bírságot szabtak ki.