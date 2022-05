A nem mindennapi kalanddá fajult kapcsolat szálai 2018-ra vezetnek vissza, amikor egy 38 éves zalacsányi nő Szombathelyen plébánosként szolgáló római katolikus pappal ismerkedett meg egy belvárosi templomban - írja a zaol.hu.

A pap kórházlelkész is volt, aki a betegek lelki gondozásába önkéntesként bevonta a zalacsányi nőt, emiatt hetente többször találkoztak. A nőben mély érzelmek éledtek és 2020-ban szerelmet vallott a papnak, aki közölte vele, hogy nem kíván szerelmi és házassági kapcsolatot létesíteni, ezt azonban a nő nem fogadta el. A papot 2021. augusztus 1-én Szombathelyről Lentihez közeli faluba helyezték. Ez a nőt nem tántorította el, kitartóan kereste telefonon és személyesen is, a lakásán, illetve a miséken. Ez történt 2021. november 28-án este is, amikor hívatlanul megjelent a pap otthonában, a férfit érzései őszinte feltárására, majd csókolózásra szólította fel.

Hiába küldte el a nőt a pap, ezért inkább ő távozott volna, de a nő ezt megakadályozandó bezárta az ajtót, mire a pap a fürdőszoba ablakán keresztül mászott ki, menekült el a házból és rendőri segítséget kért. A nő még nem adta fel, 2021. december 2-án délután levelet hagyott szerelmének, érzelmeik bevallására szólította fel, és megfenyegette, hogy ügyüket a nyilvánosság elé tárja A pap másnap elment a rendőrségre beszámolni a történtekről.



A Zala Megyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, hogy a nő ellen a lenti járási ügyészség zaklatás miatt emelt vádat.