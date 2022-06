Pünkösdvasárnap délutánján több órán át a néptáncosoké és a népzenészeké volt a főszerep Gencsapátiban. Az együtteseket zsűri értékelte, jobbító szándékkal, így nem is születtek helyezések. Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgármestere köszöntőjében így fogalmazott: – Huszonöt éve is itt voltam, amikor Varga Albin vezetésével néhányan elindították ezt a rendezvényt. Akkor nem gondoltam, hogy a Gencsi Söprű ilyen hosszú életet él meg. Szerencsére tévedtem. A hagyományőrző program évről évre nagyobb lett, ezért köszönet mindazoknak, akik szervezik, és akik részt vesznek rajta szereplőként, nézőként. Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke is méltatta a jubiláló eseményt.