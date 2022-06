– A közbiztonságnál az elkövetkező időkben egyre nagyobb kihívást fog jelenteni a közlekedésbiztonság – hangzott el az ülésen, ahol Fekete Géza rendőr alezredes, városi kapitányságvezető beszámolójában utalt a mind több járműre és az egyre romló forgalmi morálra. A számok alapján itt van a megye legeredményesebb kapitánysága. Az elmúlt évben Sárváron 258 regisztrált bűncselekményt követtek el, az esetek többsége vagyon elleni jogsértés volt. Lopás vonatkozásában 58 esetben, testi sértés miatt 13 esetben, rongálás vonatkozásában 14szer jártak el a rendőrök.

A Sárvári Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója mintegy 80 százalékos. A város jó közbiztonsága annak is köszönhető, hogy példás az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között. Az önkormányzattal együttműködve gyalogos szolgálatot láttak el a közterület-felügyelővel együtt májustól október végéig.

A rendőrség folyamatosan értékeli a bűnügyi és a közbiztonsági helyzetet, ennek függvényében tervezik a közterületi szolgálatot. A képviselők az ülésen fogadták el az önkormányzati cégek 2021-es mérlegbeszámolóit. Ezekből kiderül, hogy a járványhelyzet után stabilizálni tudták működésüket, és valamennyi dolgozójukat meg tudták tartani – összegzett Kondora István polgármester. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester arról számolt be, hogy a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a Top Plusz pályázati program keretében horgászturisztika-fejlesztésre pályázik, amelynek keretében a tavaly tulajdonukba került rábasömjéni horgásztó környezetét rendeznék. Sikeres pályázat esetén új horgászhelyek, pad-asztal garnitúrák, játszótér és homokozó is helyet kapna, továbbá fákat és cserjéket is ültetnének.

A 6. számú háziorvosi körzet orvosa, dr. Lascsik Edit elhunyt az év elején. Praxisjogának jogosultja dr. Hetyési Gábornak kívánja értékesíteni a praxist. Az önkormányzati testület a Hetyési doktorral mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvossal kötendő előszerződést jóváhagyta. Az új orvos így várhatóan szeptember 1-jén kezdi meg munkáját. – A körzet betegeinek ellátását június 1-jétől már helyettesítéssel dr. Hetyési Gábor háziorvostan szakorvos biztosítja – mondta Szabó Zoltán alpolgármester.