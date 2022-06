Szombathelyen több helyre riasztották a tűzoltókat elöntött pincékhez és beázó tetők miatt.

Több helyen, például a szombathelyi Alsóhegyi utcában az okozott problémát, hogy néhol be lett temetve az árok, néhol pedig a kapubejárót építették meg úgy, hogy kihagyták az átereszt, emiatt az árkokban felgyülemlett a víz és több pincét is elöntött. Az árkok megfelelő takarításával is sok kárt meg lehetett volna előzni.

Több vasi településen is szükség volt a segítségre, Pornóapátiban, Felsőcsatáron, Sében és Körmenden is károkat okozott a nagy szél és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék.