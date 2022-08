– Jó konferencia-helyszínnek bizonyult az Insula Lutherana, a kőszegi evangélikus sziget középpontban a templommal, a helyi gyülekezet és a Kőszegi Evangélikus Középiskola épületeivel – ezért is tervezte egyházkerületünk újra ide a lelkésztalálkozót. A három egyházkerületben egy időben tartottunk hasonló munkaévkezdő összejövetelt, amelyen felkészülünk az előttünk álló gyülekezeti munkaévre. Tavaly – utalva a pandémiás helyzetre is – az újratöltés, az idén a megerősítés volt a központi téma. Aktualitását adja az is, hogy egyházunkban kutatás kezdődött a konfirmáció témájában, és egy korábban Magyarországon nem jellemző gyakorlatot is bevezettünk: a gyermekeknek is lehetőségük van úrvacsorát venni. A keddi tematikus műhelyek közül az egyik ezt tárgyalta, de témát adott a gender-kérdés és a lelkészi életpályamodell is – tudtuk meg Baranyay Csaba kőszegi lelkésztől.