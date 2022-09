A fiúk az egyik, a lányok a másik pályán rúgják a bőrt a bemelegítés után, de voltak, akik tollasütőt ragadtak, mások a kültéri fitnesz elemeket vették birtokba – a tanév első teljes hetében járunk a Celldömölki Általános iskola udvarán. Amíg az időjárás engedi, a testnevelésórák egy részét itt, a szabad levegőn tartják meg, de folyamatosan üzemel a tornaterem, a közeli sportcsarnok és az uszoda is.

– A mindennapos testnevelés nálunk valóban azt jelenti: minden osztálynak minden nap van testnevelés órája – mondja Viola István intézményvezető. Hozzáteszi: egyre fiatalabbaknál és egyre többeknél jelentkezik a túlsúly, ezért nagyon fontosnak tartják a rendszeres testmozgást.

Ezt erősíti meg Geiger Csilla testnevelőtanár is. Úgy tapasztalja: a gyerekek többsége csak annyit sportol, amennyi az órarendben szerepel, a digitális világ uralja a diákok szabadidejét. Ezért mindent igyekeznek beépíteni a tanrendbe az alapozástól kezdve a labdajátékokon át az úszásig.

Úgy vélik azonban, még ennél is több mozgásra van szükségük a diákoknak, ezért csatlakoztak az Aktív iskola programhoz: új mozgásformákat vezetnek be, és egyéb órákon, illetve szünetekben is megmozgatják a tanulókat.

– Az Aktív iskola program valójában egy minőségirányítási rendszer. Külföldön több hasonló működik, ezt a Magyar Diáksport Szövetség a magyar viszonyokra szabta – mondta el lapunknak dr. Molnár László, a szervezet stratégiai igazgatója. Hozzátette: a program célja az iskolában zajló, mozgással, fittségoktatással, diáksporttal, testneveléssel kapcsolatos munka nyomonkövetése. Egyfajta tükröt ad az intézményeknek, amely alapján elhelyezhetik magukat egy skálán: mennyit tesznek a gyerekek egészségéért, rendszeres mozgásáért.

A stratégiai igazgató szólt arról is, az iskoláknak lehetőséget biztosítanak a folyamatos fejlődésre. A feltételeknek való megfelelést a Magyar Diáksport Szövetség folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Ha a költségvetési feltételek megengedik – remélik, hogy már a közeljövőben -, elindulhat az országos program, ahol a részvételhez különböző motivációs elemek kapcsolódnak majd. Ennek részletei azonban még kidolgozás alatt állnak – az idei esztendő még próbaidőszak. Dr. Molnár László közölte: összesen 75 iskolát vettek be a programba, Vas megyében a celldömölki mellett további két szombathelyi és két körmendi intézményt.