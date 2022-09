– 1952-ben nem a bélyegek albumba rendezése foglalkoztatta leginkább az országot, mégis megalakult és máig működig a bélyeggyűjtő kör – idézte fel a sárvári bélyegbarátok történetét az ünnepi közgyűlésen dr. Gaál Péter, a bélyeggyűjtők tiszteletbeli elnöke. – Sárvár helyrajzi nagyságánál sokkal jelentősebb helyet foglal el a magyar filatélia térképén – jelentette ki Leitold László, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének alelnöke.

– Az emberöltővel ezelőtti, régi bélyegek a gyűjtők ifjúságát és néha a szerelmeit is hordozzák – fogalmazott beszédében Kondora István polgármester, aki átadta az önkormányzat által alapított Sylvester János Érdemérmet dr. Gaál Péternek, a Sárvári Bélyeggyűjtő Kör érdekében végzett több évtizedes munkájának elismeréséül. A vár Folyosó Galériájában megnyílt jubileumi bélyegkiállításon részt vett Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője.

A negyven üvegtárlóban a sárvári gyűjtők mellett a baráti együttműködésben lévő pápai bélyegesek is kiállítottak. A fogazott papírlapokon megelevenedett többek közt a balatoni hajózás és a távközlés története, az Országház, a rózsák és a vízpartok világa mellett a Sárvárt ábrázoló képeslapok is. Az évfordulóra a Sárvári Bélyeggyűjtő Kör hetven évét feldolgozó album is megjelent.