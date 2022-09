- Csak azok az önkormányzatok számíthatnak állami segítségre, akik komoly és felelősségteljes takarékossági programot hajtanak végre – emelte ki kormányzati szereplőkre hivatkozva Horváth Attila a pénteki sajtótájékoztatón. Az alpolgármester ismét élesen bírálta a Fidesz-KDNP frakció tagjait, amiért nem szavazták meg a „takarékossági programot”, ráadásul szerinte az ellenzéki képviselők olyan javaslatokat tettek, amelyekről tudták, hogy azokat nem támogatja a baloldali frakció. - Azt mondani, hogy zárjuk be a Savaria Fórumot, az azt jelenti, hogy rúgjuk ki az ott lévőket. Azt mondani, hogy vonjuk össze a turizmus kft-t az Agorával, az azt jelenti, hogy ki kell rúgni egy csomó embert – fogalmazott Horváth Attila, aki visszautasította azt is, hogy átgondolatlan lenne a takarékossági program.

Kiürül a belváros?

Illés Károly később úgy reagált: nem ez az első alkalom, hogy a baloldali városvezetés kiforgatja szavaikat, erre jó példa ez a mostani alkalom is. Megerősítette: fontosnak tartják a munkahelyek védelmét, javaslatuk más kiadások csökkentésére vonatkozott. Az így megspórolható összeggel is növelni kívánták a szociális célú keretet, mint ahogy a 322 millió forintos szabad felhasználású forrással is, amit TOP-forrásból visszakap az önkormányzat. A frakcióvezető hangsúlyozta: szükség van a takarékossági intézkedésekre, a jóváhagyott programot azonban átgondolatlannak tartják. Példaként hozta a Savaria mozi bezárását, aminek év végéig történő működéséhez mindössze 8,5 millió forintra lett volna szükség. A városvezetés egymást követő intézkedései – a 600 forintos parkolási díj, a mozi bezárása – miatt még kevesebben járnak a belvárosba, emiatt pedig már a kereskedők is panaszkodnak – hívta fel a figyelmet.

Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ) megismételte, amit közgyűlésen is elmondott: a törvényi előírásoknak továbbra is megfelelnek a kulturális intézményeket érintő változtatásokkal, és szerinte csütörtökön jó döntés született a takarékossági program jóváhagyásával.

A kormánypárti szavazók is megdöbbentek a sértegető kijelentéseken?

Rákérdeztünk a sajtótájékoztatón arra is: a jövőben marad-e a közgyűléseken a baloldali városvezetői frakció tagjai részéről a kritikán aluli hangvétel? Horváth Attila válaszában a „kormányzati elvonásokról”, a szolidaritási adóról és arról is szólt, hogy 3,5 milliárd forintot kell megspórolniuk és a Fidesz-frakció tagjai nem támogatták javaslatukat, miközben a gazdaságvédelmi munkacsoport ülésén azzal egyetértett képviselőjük. „Amikor ez a helyzet van, teljes mértékben megértem, hogy indulatosabban fogalmaznak” – mondta Horváth Attila.

Illés Károly ehhez kapcsolódóan kifejtette: már ma reggel egy kormányszimpatizáns szavazó hívta, aki követte a közgyűlés közvetítését, és sérelmezte, hogy nemcsak a fideszes képviselőket, hanem már a fideszes szavazókat is sértegetik a helyi baloldali politikusok. Bokányi Adriennt említette: - Érvek helyett elkezdett „bazári majmozni” – emlékeztetett Illés Károly, aki szerint látszik, hogy a baloldali városvezetés nehezen fogadja el, hogy nem támogatták a programot, mert szerették volna annak felelősségét megosztani, ám az ilyen döntések meghozatala mindig is a mindenkori városvezetés felelőssége volt.

Nem veszik el a lehetőség: egyszer akár megveheti a város a Bagolyvárat

Elővásárlási jogot jegyeztet be az önkormányzat a Bagolyvár épületére, Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) módosító javaslatát a Pro Savaria képviselője, Koczka Tibor is támogatta. A politikus szerint lehet, hogy most nincs pénzügyi lehetőségük az ingatlan megvásárlására, de most nem is erről kellett dönteniük.

Tornasportról és úszásoktatásról

Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) a sportágazatot érintő kihívásokról beszélt, így külön kiemelte: a Farkas Károly utcai sporttelep nyitvatartása érdekében tárgyalnak a torna szövetséggel és a Nemzeti Sport Intézettel. Míg az óvodai és általános iskolai úszásoktatás terén is keresik a megoldást.

Elfogadta a civil bizottság, így hamarosan megjelenik a civil alap pályázati felhívása – erről Putz Attila bizottsági elnök (ÉSZ) tájékoztatott, hozzátéve: örömteli, hogy a takarékossági program nem csorbította az alapot.