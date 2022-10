Andorka Imrét bizonyára kick-box edzőként ismerik a legtöbben, de sokan tudják azt is, hogy mindig különleges kutyái voltak. Az évek során tartott német dogot, komondort, pulit, német juhászkutyát, boxert és kuvaszt. Mindig igyekezett intelligens fajtát választani, ezért is van most kangalja, amelyet török juhászkutyának is neveznek. Olykor előfordul a karabash elnevezés is, ez a fején látható sötét maszkjára utal.

Imre a kutyáját Zeki névre keresztelte, ez egy török szó, azt jelenti, hogy okos. Az ordas színű, két és fél éves Zeki hű a nevéhez, könnyen szót ért vele a gazda. -Kemény, megvesztegethetetlen fajta, de nagyon szereti a gyerekeket. Tűzbe menne mindegyikért, még ha életében először találkozik is vele. Rengeteg szeretetet kap, és ezt viszonozza. Ez a kutya a törökök nemzeti kincse, szerintem nem véletlenül. Őrkutyáról van szó, éppen ezért számára nem kérdés az állandó éberség és a folyamatos készenlét. Ha úgy tűnik, hogy éppen pihen, ő akkor is figyel. A lakásban is nyugodtan elvan, de ha kiviszem a területére, akkor azonnal szolgálatba helyezi magát - meséli Imre, aki nagyon sok időt tölt a kutyájával, tanítja, neveli.

Fotós: Szendi Péter

Zeki most hatvan kilogramm, de még tömegesedhet, akár a hetven kilogrammot is elérheti. Marmagassága 84 centiméter, ezzel egyértelműen a legnagyobb kutyák egyike, igaz, az ír farkaskutya megelőzi, hiszen annál a fajtánál nem ritka az egy méteres marmagasság sem.

A kangal hatalmas ereje egész testéből és méretes mancsaiból is sugárzik. Éke pedig egyértelműen csigaformájú farka, amelynek vége gyakran majdhogynem teljes kört alkotva kunkorodik vissza hátára.

A kangal Törökországban védett fajta, olyannyira, hogy tilos kivinni az országból, exportálásához speciális engedély szükséges. Több ezer éves múltja van, a mai napig használják birkák és kecskék védelmezésére a ragadozók miatt. Az FCI, vagyis a Nemzetközi Kinológiai Szövetség 2018 június óta ismeri el önálló fajtaként. Nevét arról a településről kapta, ahonnan származik, vagyis a török Sivas megyében található Kangal városáról.

Fotós: Szendi Péter

Imre kutyája 1-1,2 kilogramm húst vacsorázik, reggelente pedig zöldséges rizst kap konzervvel vagy belsőséggel. A gyümölcsöt nagyon szereti, egy almát minden nap elfogyaszt a gazdájával.

Zeki a közelmúltban műtétre szorult, mert futás közben valószínűleg egy gödörbe lépett, és megsérült a térde. Most lábadozik, egyelőre csak egészségügyi sétákra viszik.

- Nagytestű kutyáról van szó, ennek ellenére hosszú életet, 12-15 évet jósoltak neki. Nagyon szeretnénk, ha ez a jóslat valóra válna, és Zeki sokáig velünk lenne - teszi hozzá zárszóként Andorka Imre.