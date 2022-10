A helyi szakköröket és azok tevékenységét, alkotásait – a helyi értékeket - Kovács Melinda közművelődési referens mutatta be: elmondta, a település egyik legrégebbi közössége a foltvarró kör, akik napjainkban főként dekorációkat készítenek. Tavaly alakult meg a váti mézeskalács szakkör, akik szebbnél szebb díszes édességeket alkotnak. A csoportok alkotásaiból kiállítás készült, a kézműves tevékenységeket az érdeklődők ki is próbálhatták a délután során. Ezen kívül tökös finomságokat is kóstolhattak, melyeket a település közössége készített el – ki sült tököt, ki muffint vitt kóstolóba.