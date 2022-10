A csipkereki Varga-család tagjai 2007-2009 között 56 hektáros területen ültettek el 11 ezer diófát. A csemeték az évek során szépen termőre fordultak.

- A szürettel nemrégiben végeztünk, már látjuk, milyen lett az idei termés – monda Varga Árpád, a családi vállalkozás vezetője. – Azt tapasztaltuk, hogy a termés az átlaghoz képest kevesebb lett. A dió minősége viszont jobb. A feldolgozás javában tartunk, minden egyes munkafolyamatot magunk végzünk el. A dió jelentős részét Magyarországon adjuk el, de jut exportra is.

Varga Árpád kifejtette, az aszály a diós ültetvényt is károsan érintette volna, ha nincs öntözőrendszerük. De van, így a gyökerekhez mindig eljutott a kellő mennyiségű víz.

- Tavasszal, a virágzással volt egy kis probléma, nem kötött meg annyi, mint korábban, de emiatt most szép nagyok lettek a dióink – tette hozzá. - A dióburokfúró-légy ellen védekezünk, csapdákat is alkalmazunk. Ha a kártevő bejut a dióba, akkor a termés menthetetlen. Megelőző védekezésként, még a tömeges rajzás előtt végigpermeteztük a fákat. Most úgy tűnik, hogy megérte az egymillió forintba kerülő pluszköltség.