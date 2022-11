A tető 2 éve lett felújítva, víz- villany vezetékek cserélve lettek, a ház új, stílusos nyílászárókat kapott. Első fele új, fedett tornácos részében 2 terasz lett kialakítva, ahol egy kemence is helyet kapott. Ez a rész Toscana stílusú térkövezettel burkolt. Az ingatlanhoz tartozik még egy nagy garázs, ami jelenleg szerszámos tárolónak van használva. Az ingatlanban be van vezetve a gáz, de mivel a tulajdonosok ezt a házat csak nyáron használják, ezért egyedül a nappaliban lett elhelyezve egy vegyes tüzelésű kályha. A rendezett, letisztult, sík telken gyümölcsfák vannak, a telek gazdálkodásra is alkalmas azok számára, akik nyugodt, önfenntartó életre vágynak. [...]”

