A vaol.hu legutóbbi szavazása a szombathelyi közgyűlésen elhangzottakkal volt kapcsolatos. Portálunkon néhány baloldali megnyilvánulásról - egybites kormánypárti szavazók, bazári majmozás, kreténezés - is tudósítottunk.

Szavazó olvasóink 37 százaléka szerint ilyenek vagyunk mi magyarok, ilyenek a politikusaink is. Egynegyedük úgy vélte, mindig durva volt a politika hangneme, most is az. A baloldal hol a vidékieket sértegeti, hol az összes kormánypártit - ők ilyenek – ezt a válaszlehetőséget a szavazók 23 százaléka jelölte meg. 15 százalékuk gondolta azt, hogy ezt a stílust nem engedheti meg magának politikus.