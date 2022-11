A robotika mai állapotába avatták be a gyerekeket Kemenesi Ágoston instruktor és munkatársai, olyan eszközöket hoztak, amelyek érdekesek lehetnek, mert talán még nem láttak ilyeneket. A Sunny nevű humanoid nem csak táncolni tud, hanem egy szociális robot, aminek Nyugat-Európában olyan feladatokat szoktak adni, hogy a kórházakban, idősotthonokban segítse az ápolói munkát: szállítja a hőmérőt, a gyógyszereket, a nővérek a fontosabb feladatokkal tudnak foglalkozni. (Az egyik győri plázában hasonló humanoid viszi ki a kínai étteremben az ételt, amit a vendég levehet a tálcáról. Egy budapesti plázában pedig a tájékozódást segíti információival, ha megkérdezzük, mi hol van, válaszol a kérdésünkre.) Érdekes, hogy Sunny kínai tervezésű és gyártású, de Magyarországra az Egyesült Államokból érkezett.

A standon olyan robotokat mutattak be, amelyek mindegyike képes a térérzékelőjén keresztül feltérképezni, mi van körülötte. Az egyik tud embert követni, táncolni, vonalat követni, járőrözni (Sunny felismeri a betáplált arcokat, a családtagokét, így az azokkal nem azonosat, vagyis például a háznál idegen betolakodót is, és akkor sípol, hujjog, riaszt). A másik egy harci jármű, amely a különleges kialakítású kerekei révén oldalazó mozgásra is képes (nem kell kanyarodnia, mint az autónak), és lézerfegyverrel lő.

Egy tablettel irányítható, kamerájának képét adja a monitor, vagyis láthatunk a robot szemével, és látjuk, mit látnak világunkból a robotok. Az irányítás sokkal sikeresebb, ha nem nézünk ki a roboton kívüli térbe, hanem „belehelyezzük” magunkat, és a „gépi látás” szerint tereljük ide-oda. A mai gyerekek ebben nagyon rutinosak, hiszen a számítógépes játékok is ezt a látásmódot alkalmazzák. Itt a játék az volt, hogy a kitett számokat minél gyorsabban kellett beolvasni a robot segítségével. A harcos robotok, ha észreveszik egymást, meg is küzdhetnek, tudnak egymásra lőni is lézerfénnyel, így pontokat gyűjteni azoknak, akik játszanak vele.