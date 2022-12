December közepe táján nem csak a 700 forintos üzemanyag köszöntött ránk, hanem a hideg időjárás is, már nem ritka, hogy reggelente mínusz fokot mutat a hőmérő higanyszála. Így az autósok "kedvenc" időszaka is elkezdődött: a reggeli jégkapargatás, tükör melegítés és motor járatás időszaka. De figyelmünk nem csak a tiszta szélvédőre kell, hogy korlátozódjon, fontos az autó futóművének megfelelő felszereltsége is, gondolunk itt elsősorban a téli gumik állapotára. Ha pedig az autónk még nem a téli abroncsokon gurul, sürgősen gondoskodnunk kell a cseréről. Utána jártunk a témának, és megnéztük, megyénkben mi a helyzet kerékcsere kérdésben.

Forrás: Szendi Péter

Hazánkban nincs jogszabály a téligumi felszerelésének időpontját vagy mikéntjét illetőleg, ezért mindig is kérdés volt, hogy mikor illendő cserélni a nyári abroncsokat, így mi is utána jártunk a témának. Sajnálatos módon a hétvégén újabb halálos áldozatot követelő autóbaleset történt megyénkben, a körülmények tisztázatlanok, ám ami biztos, hogy a balesetet szenvedő járművön nyári gumik voltak. Hogy ez mennyire befolyásolta a tragédia kimenetelét, nem tudni, de az biztos, hogy sokakban elindította a folyamatot, amelynek végén téli gumik kerülnek az autóra.

Forrás: Cseh Gábor

Megkérdeztünk több ezzel foglalkozó szervizt is, és megtudtuk, sokan már októberben lecserélték abroncsaikat, de vannak olyanok is, akik még csak most indultnak el kerékcserélő útjukra. A megkérdezett szervizekben átlagosan teljesen le vannak foglalva az időpontok, a várakozási idő pedig három nap és egy hét között mozog. Ez a szám már egy jó ideje stagnál, hiszen a cserét sokan már letudták az októberi vagy épp novemberi hónapokban. A szervizek szerint fontos, hogy időben lecseréljük az abroncsokat, hiszen télen nem csak a hó miatt válhat a nyári gumis autó irányíthatatlanná, hanem sok más tényező is balesetet okozhat.

Forrás: Cseh Gábor

Fontos tudni, hogy a nyári abroncsok kialakításuk és összetételük miatt általánosságban hét fok alatti hőmérsékleten megváltoznak, megkeményednek, futófelületük veszít a tapadásból és a hideg aszfalton sem működnek a megszokott módon. A környező országokban viszont kötelező a téli gumi használata, amit a megkérdezettek szerint itthon is jó volna jogszabályhoz kötni. Ausztriában például november elsejétől kötelező a téli gumi használata, és egyes helyeken a hóláncot is ellenőrzik a hatóságok, ezek hiányában akár kétmillió forintnyi bírság is kiszabható. Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet vagy forgalmi akadályt, az a kártérítésen és a mentési költségeken túl átszámolva nagyjából 160ezer forint büntetésre számíthat, továbbá a biztosító is elutasíthatja a kárigényét. Belgium, Dánia, Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia, Oroszország esetében hozzánk hasonlóan nem kötelező, de ajánlott a téli gumi és a hólánc. Fontos, hogy bár a rendőrség nem büntetheti meg a sofőrt a téli gumi hiánya miatt, a nem megfelelő mélységű bordázatért már jár a pénzbírság.