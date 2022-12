- Andrásfa lakosságának közel egynegyede nyugdíjas korú, közülük csak azok nem vettek részt az Idősek napi rendezvényen, akik betegek, nehezen mozognak - tudtuk meg Nyáriné Mátyás Zsuzsannától, a település polgármesterétől, aki a helyi képviselőtestület tagjaival együtt önerőből szervezte meg a szépkorúaknak szóló programot. Saját maguk oldották meg a vendéglátást, maguk főztek, sütöttek az ünnepi eseményre. -Ez a nap minden évben figyelmeztet minket arra, hogy az előttünk járók már megtették azt, amit a család, a szűkebb hazájuk és az ország várt tőlük - mondta a polgármester, aki a jelentősebb fejlesztésekről is beszélt a jelenlévőknek. - V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnknek köszönöm azt a jelentős, 25 millió forintos támogatást, amellyel a településünk szebb, komfortosabb lehet. Temetőnk új kerítést kapott, felújíthattuk a hegyen az önkormányzati utat, emellett a vezetékes víz kiépítése is megtörtént azon a szakaszon. Nagy öröm, hogy idén is meg tudtuk rendezni lecsófesztiválunkat - tette hozzá.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Vasvári Zeneiskola növendékei, az Oszkói Nyugdíjas Klub színjátszó csoportja és az andrásfai Tőzike dalkör adott ünnepi műsort.

A rendezvényen nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Bóbics Eleonórát, aki nyolc évet töltött az önkormányzat alkalmazásában. - Nóri főként a könyvtári szolgáltatások ellátását végezte, de három éve tagja a képviselő- testületnek is. Egyik kezdeményezője volt az Összefogás Andrásfáért Egyesület és a Polgárőrség megalapításának. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, ezért nagy öröm számunkra, hogy a nyugdíj mellett, részmunkaidősként továbbra is kollégánk marad - mondta a méltatásban a polgármester.