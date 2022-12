Évek óta külföldön él, most, hogy hazalátogatott, kiment a piacra. Ismerős, hazai ízek után kutatott: füstölt kolbász, csécsi szalonna, savanyúság került a szatyrába, na meg egy doboz naspolya. Már kifelé ment a csarnokból, amikor ismerős illat csiklandozta meg az orrát. Itt valahol lángost sütnek, mondta magában, és ment az illat után. Beállt a sorba, várakozás közben figyelte az eladót, aki fürgén adogatta ki a téglalap alakú, lángosillatú batyukat. Tessék mondani, olyan régi kerek már nincs? – kérdezte az asszonytól. Van, persze hogy van, ezek itt töltöttek, most ez a sláger, de hozom mindjárt a simát is – felelte nevetve az eladó, ő pedig, miközben jól megkente fokhagymás olajjal az illatos, kerek lángost, jó érzéssel nyugtázta, hogy lám, mégiscsak van, ami örök.