Kisebb javításokra folyamatosan volt lehetőség a sportcsarnokban – a város, a tankerület és a szülői közösség is kezdeményező és partner volt ezekben. Mostanra a Kőszeg sportéletében is fontos szerepet játszó csarnok maximálisan megérett a felújításra, említette Básthy Béla polgármester. A tervezett energetikai korszerűsítés részleteit sorolta: homlokzati szigetelésre, a nyílászárók cseréjére, a szertár és az edzőterem tetőszigetelésére is sor kerül majd. Napelemet telepítenek a tetőszerkezetre, amelyet előtte megerősítenek. A ”B” épületrészben gépészeti és elektromos korszerűsítések történnek majd. Majd visszautalt az intézmény közvetlen környezetében már elvégzett munkákra: átadták a megújult Táncsics utcát, felújították az iskolához vezető utat, a szomszédos aszfaltpályát is.

Kovácsné Szabó Éva igazgató örömmel fogadta a sikeres pályázatának hírét. Mint mondta, tudják, hogy kisebb kellemetlenségekkel, átcsoportosítással jár majd, de távlatokban gondolkodva megéri, hiszen gyönyörű tornatermet kapnak. Rozmán László tankerületi igazgató annak adott hangot: a jelen helyzetben felértékelődik minden energetikai megtakarítást célzó beruházás a takarékosság és a szemléletformálás okán is.

– Szép karácsonyi ajándék Kőszegnek a fejlesztés. Bízunk abban, hogy el tudnak indulni mindazok az operatív programok, amelyek az építés folytonosságát biztosítják a jövőben is – jegyezte meg a helyszínen Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. 2023-ban a tervezés és a közbeszerzés valósulhat meg, utána kezdődhet a kivitelezés, hangzott el a sajtótájékoztatón.