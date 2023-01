A pályázat benyújtásához szükséges tervekről a legutóbbi testületi ülésen tárgyaltak a városatyák. Az önkormányzat több útszakaszon az útburkolat megerősítését és a kopóréteg cseréjét is tervezi, ezáltal biztonságosabbá és komfortosabbá válik a közlekedés. A felújítást az is indokolja, hogy a megváltozott éghajlati viszonyok miatt a lezúduló csapadék több helyen alámossa az utakat, így azok állapota mára erősen leromlott. A tervezetben szerepel a Ragyogó, Alkotmány, Dózsa György, Vörösmarty, Áchim András, Kossuth utca vége, Pácsonyi és Góré utca, valamint a Köztársaság tér felújítása is.