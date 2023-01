Miszlivetz Ferenccel, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgatójával Kőszegen találkozott Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter. Az egykori MÁV Gyermekotthon helyén épülő nemzetközi szintű tudásközpont és kampusz területén tartott mintegy másfél órás szakmai egyeztetésen részt vett Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Csepreghy Nándor, az Építési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára is. Miszlivetz professzort kértük, értékelje a találkozót.

Lázár János, Básthy Béla és Ágh Péter

Forrás: Ohr Tibor

– 2021 novemberéig bizonytalan volt, hogy megvalósulhat-e a nagyszabású beruházás. Azóta az elszaladt infláció és építőipari árak miatt a kormányzat újabb 4 milliárd forintot ítélt meg a fejlesztésre. Tervújragondolásra van szükség, ami meg is kezdődött hazai és nemzetközi szakértők bevonásával. Lázár János csütörtöki látogatása után egyértelművé vált: a kormány a tudomány, a doktori, posztdoktori felsőoktatási képzés terén, ráadásul nemzetközi keretek között megvalósuló komplex fejlesztés mellett teszi le a voksát, amelynek hatalmas jelentősége van. A leendő közép-európai kisugárzású tudásközpont – Nemzetközi Szinergia Kampusz – jóval túlmutat Kőszeg belvárosának megújulásánál és vonzerejének növelésénél. Kőszegen túli perspektíva nyílik meg általa, amely persze a várost is gyarapítja. Ahhoz, hogy a globális térképre felkerülő úgynevezett mini Oxfordról beszélhessünk, be kellett látni, hogy a mostani épületek nem elegendők. A legkorábban 2024 nyarán felépülő kampusz új típusú gondolkodásra épül: egy egyetemeket összekötő, közép-európai tudományos kutatási-fejlesztési hálózat építésének központja lehet, ami Magyarországon egyedülálló, és ami a legmagasabb szinten biztosítja majd a tudományos élet infrastrukturális és technikai feltételeit.