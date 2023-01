Korábban már írtunk arról, hogy 2020-ban és 2021-ben több mint 54 millió forintot kapott a Nyugat Média és Világháló Egyesület „az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó anyagi támogatásként”. Ismert, ez az egyesület a kiadója a nyugat.hu, baloldali kötődésű portálnak, és anyagi segítésére Nemény András szombathelyi polgármester is biztatott korábban. Azt nem tudjuk, hogy a városvezetői felhívásnak volt-e szerepe ebben, de tény, az önkormányzati érdekeltségbe tartozó Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. két év alatt 10 millió forintot költött el a portálnál hirdetésekre. Közérdekű adatigényléssel fordultunk a távhő ügyvezetőjéhez, Molnár Miklóshoz, aki eleget tett kérésünknek, információink innen származnak. (Ismert, ugyanebben a témában a Szova Nzrt. vezérigazgatóját is megkerestük, ám egy bírósági végzésre hivatkozva kibújtak a válaszadás alól.)

A távhő Nyugat Média és Világháló Egyesülettel kötött 2021-es, nettó 4,8 millió forint összegű hirdetési keretmegállapodását még Kovács Márta szignózta 2021. április 26-án – tudtuk meg. Érdekes szála a történetnek, hogy a cégnyilvántartás szerint a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelőbizottságába 2021. február 24-én került be Vörösné Budai Mária, akit nem csak a DK-s rendezvényekről ismerhetünk, tanácsnoki asszisztensként tagja a polgármesteri kabinetnek is. Neve onnan is ismerősen csenghet, hogy mindemellett a nyugat.hu oldal impresszuma szerint a portál marketing- és hirdetésfelvételét is ő intézi. Fontos leszögezni: a Molnár Miklós által rendelkezésünkre bocsátott hirdetési keretszerződésekből nem derült ki, és nem is tudunk arról, hogy a távhőszolgáltató feb-tagjának szerepe lett volna a többmilliós üzletek megkötésében; azokat a papírok szerint a távhő ügyvezetője mellett 2021-ben és 2022-ben is Roznár Gyöngyi egyesületi elnök írta alá. Utóbbi 2022 augusztusától december 31-éig szólt, nettó 5,2 millió forintos hirdetési keretszerződést jelentett, s azt már Molnár Miklós ügyvezető látta el kézjegyével. Ismert, a korábbi politikus, majd Vasivíz-vezérigazgató távhős ügyvezetői megbízásáról május végén döntött a szombathelyi közgyűlés baloldali többsége. Cégvezetőként a Nyugat Média és Világháló Egyesülettel két hónappal később, augusztus 1-jén szerződött.

A városi cég a Kő Mezőn Nkft-nél (az ugytudjuk.hu portál kiadója) is többször hirdetett: 2021. augusztus 27. és december 31. között 2 millió 400 ezer forintot, 2022. október 17. és december 31. között 200 ezer forintot költöttek náluk. Ismert, az Ungár Péter országgyűlési képviselő érdekeltségébe tartozó kft. ügyvezető igazgatója, Farkas Balázs 2019 végétől 2020 végéig havi 500 ezer forintért szakmai tanácsadóként dolgozott a szombathelyi médiaközpontnál. S ha már a városi médiacéget említjük: a távhő 2021-ben 1 millió 100 ezer forintért, 2022-ben 1 millió forintért adott fel hirdetéseket és reklámozta tevékenységét annak különböző felületein.

A lapunkat kiadó Mediaworks Hungary Zrt-nél is hirdetett a távhőszolgáltató: álláshirdetések közzétételéért 2021-ben 26 ezer forintot, 2022-ben 80 ezer 880 forintot fizetett a szombathelyi gazdasági társaság.