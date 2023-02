Dr. Hende Csaba korábban lapunknak azt nyilatkozta: történelmi nap volt, amikor az állatvédelmi törvényt teljes egyetértésben fogadták el az országgyűlési képviselők. A hétfői sajtótájékoztatón szólt arról is: a jogi hátteret folyamatosan igazítani, alakítani szükséges egy áthatolhatatlan állatvédelmi rendszer érdekében. Majd így fogalmazott: - Minden jóérzésű ember zsigerből elutasítja az állatkínzást, de fontos tudni: az állatkínzás mindig az első lépés, hazai és a nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, ezt követi az emberekkel szembeni erőszak. Ez tehát valamennyiünk közös ügye - húzta alá a képviselő, aki kitért az egyeztetés során szóba került gyakorlati kérdésekre is. Ilyen például a települések külterületein kóborló állatokkal kapcsolatos eljárási kötelezettség.

– A Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai ismerik és alkalmazzák a jogi lehetőségeket, de fontos, hogy a példamutató munkát végző civil szervezetekkel is folyamatos legyen az egyeztetés és a párbeszéd. A kormányhivatalok a továbbiakban is szorosan együttműködnek a társszervezetekkel és hatóságokkal, hogy hatékonyan tudjanak fellépni az állatvédelem területén. Köszönöm kormánybiztos úrnak, hogy személyesen is elhozta és megosztotta velünk az állatvédelmi cselekvési terv kapcsán támasztott szakmai álláspontját - fogalmazott Vámos Zoltán főispán.

– Fel kell nőnie egy olyan generációnak, amely számára az állatvédelem alapfogalom – fogalmazott Ovádi Péter kormánybiztos, aki szerint a siker kulcsa az összefogás: szükség van a civilek, az önkormányzat, a kormányhivatal, a hatóság, a rendőrség és a szakma együttműködésére. Utalt arra az online kérdőívre is, amelyet több mint 262 ezren töltöttek ki két és fél évvel ezelőtt – a válaszok megadták a fő fejlődési irányokat a kormányzat számára. - Ma már bűncselekménynek számít az állatviadalokon való részvétel, büntethető, aki mérget helyez ki. Próbáltuk a törvényeket az élethez igazítani, hiszen az állatvédelem közös ügy – fűzte hozzá Ovádi Péter kormánybiztos.