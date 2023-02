V. Németh Zsolt államtitkár, a település országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a jelen átadó egy különleges alkalom, hiszen a falusiak számára az ügyintézés ma már nélkülözhetetlen eszközét úgy tudja a kormányzat Egervölgynek adni, hogy aztán közvetve egy másik, magyar közösség is részesedjen az adományból. Hozzátette: a csaknem húsz évvel ezelőtt történt, gyalázatos 2004-es népszavazás emlékét a kormány igyekszik elhalványítani és – Antall József szavait megidézve – már nem csupán lélekben, de a tettekben is 15 millió magyar sorsát jobbá tenni. Gondolva a kultúra és a közös identitás ápolására, valamint most már gazdasági segítségre is.

Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke évek óta elkötelezettje a Hunyad megye és vármegyénk közötti – immár több mint 30 éves, az elmúlt 10 évben felerősödött - kapcsolat megerősítésének, ápolásának. - Aki a szórványban, jelesül Hunyad megyében jár, az látja, hogy ami nálunk természetes, ott azért meg kell küzdeni. Erdélyben a magyarság egyre fogy, megmaradásukban az egyház szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az egyház és a kormányzat közös támogatásával talán nagyobb az esélye az ottani magyaroknak a megmaradásra – emelte ki beszédében, majd hozzátette: hamarosan az anyaország támogatásával, a plébánia udvarán épülhet meg egy bölcsőde a magyar gyerekek számára.

Korom Imre György vajdahunyadi plébános a meghatódottság hangján szólt az egybegyűltekhez. - Én nagyon szeretem a történelmet és biztosan furcsa, hogy egy katolikus pap Horthyt idéz, de a kormányzó 1940-ben azt üzente a szórványban élő magyaroknak: tartsanak ki és szorgosan műveljék meg a földet, mert a magyarok velük vannak – osztotta meg gondolatait, majd így folytatta: - Hála Istennek, a jobboldali magyar kormány több évtizede nap mint nap ennek hagyja kézzelfogható bizonyítékát, amellyel azt üzeni: velünk van. Ezt a „kölcsönt” mi visszafizetni nem tudjuk, de hálánk jeléül támogatjuk önöket, imádságainkkal, vendégszeretetünkkel és biztosítjuk arról önöket, hogy amikor Vajdahunyadon vagy Hunyad megyében vannak, akkor otthon vannak – fogalmazta meg.