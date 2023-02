A hónap végéig várja a jövő évi naptárokhoz a fotókat a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. A kalendáriumba szereplő fényképeken ezúttal is a tartomány magyar lakta településeinek épített örökségei kerülnek majd, így ezúttal arra biztatják az amatőr de akár profi fotósokat is, hogy bátran használják kreativitásukat, és mutassák be ezeket az épületeket egy egyedi, talán sohasem látott szemszögből – emelte ki Molnár Barbara projektfelelős - írta a magyarok.orf.at.

A naptár témája a négy burgenlandi magyar település, Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget és Felsőpulya magyar vonatkozású épületei, építményei, tárgyi emlékei, szobrai. Az ábrázolást a fotós látásmódjára bízzák, a fotókon megjelenhet a teljes épület, építmény vagy annak akár egy részlete is. Eddig már több, mint 40 pályázat érkezett be, viszont kiemelten Felsőpulya településről egyelőre nem kaptak sok felvételt, ezért erre a területre most külön felhívják a fotósok figyelmét.

Gyerekek és felnőttek egyaránt részt vehetnek a fotópályázaton, és az amatőrök mellett profi fotósoktól is érkeztek már be képek. A fotókat február 28-ig az eredeti, nyomtatható felbontásban, jpg formátumban kérik az [email protected] címre eljuttatni. Egy pályázótól maximum 3 db digitális képet fogadnak el.

A legjobbak, amelyeket majd a kultúregyesület elnöksége választ ki, bekerülnek a jövő évi naptárba. A jutalma pedig minden pályázónak egy-egy idei naptár lesz.