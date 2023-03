A csontoknak van egy nagyon kemény külső rétege és egy puha belső rétege. A kemény külső réteg, ha túlságosan elhajlik, például rosszul esünk, vagy túl sokat trambulinozik, akkor el tud törni, tehát nagyon vigyáznunk kell rá, magyarázza a gyermeksebész. És ha már a trambulin szóba kerül, ismét figyelmeztet: egy időben csak egy valaki ugrándozzon benne. Azt is hozzáteszi, hogy a gyerekeknek másképp törnek a csontjaik, hiszen sokkal hajlékonyabbak. Inkább elhajlanak, mint a fiatal faágak – ezeket nevezzük zöldgally-törésnek. Ilyenkor a csont csak az egyik oldalán törik el, és emiatt elhajlik. Ha azonban például a csuklónkra esünk, akkor viszont a csontjaink összenyomódnak.

Ilyenkor beszélünk zömítéses törésekről. De léteznek ferde, haránt, szilánkos és spirál törések is. Akármelyikről is van szó, annyi biztos, hogy a gyerekek jobban állják a sarat, mert hajlékonyabbak és gyorsabban gyógyulnak, mint a felnőttek. És hogy miért van szükség gipszre? Ezt a következőképpen érteti meg a gyerekekkel az orvos: néha egyértelmű, hogy el van valami törve, mert például látszik rajta, hogy görbe. Máskor azonban előfordul, hogy nem is annyira fáj, mégis gipszet kapunk. Mindez azért van, mert van olyan törés, ami nem mozdul el, és így nem is annyira látványos, mégis ugyanolyan komolyan kell venni. Csonttörésgyanú esetén a sérült végtagot rögzíteni kell, fájdalomcsillapítót bevenni és orvost felkeresni.