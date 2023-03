A kutatás egyik része a városiasodás miatti környezetrombolást vizsgálja. Ma Magyarországon az emberek 70 százaléka városokban él, ez pedig az ökológiai egyensúly megbomlásával is együtt jár. A kutatási program tájékoztatásából kiderül, hogy „A városiasodás együtt jár a burkolt felületek arányának megnövekedésével, a vízháztartás és hőmérséklet megváltozásával, a légszennyezés növekedésével, a természetes élőhelyek feldarabolódásával, megszűnésével és ezek következményeként a biodiverzitás drasztikus csökkenésével.”

A felmérésben részt vesz Szombathely is, március végétől egészen októberig vizsgálják a szekemberek a városi élővilágot, növényeket, ízeltlábúakat és madarakat figyelnek meg az Ezredévi, Pelikán és Brenner parkban, valamint a Csónakázótó környékén. A kutatásoknak persze bárki tanúja lehet, ha a fent említett helyeken jár. Fészekcsapdákat, más néven rovarhoteleket is kihelyeznek a parkok központjában lévő fákra. Ezekkel a csapdákkal elsősorban méheket és darazsakat gyűjtenek majd. Bár a darazsak jelenléte esetenként riadalmat is kelthet, a szakemberek felhívják a szombathelyiek figyelmét arra, hogy a csapdák körül repkedő rovarok nem agresszívak, nem támadják meg az embert. Fontos, hogy a kutatás érdekében rovarhotelek érintetlenek maradjanak, tehát senki ne verje le, vagy tegye tönkre ezeket a helyeket.