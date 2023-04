Egyperces néma felállással emlékeztek Dallos Gyulára, az Orlay-szakközépiskola egykori igazgatójára, pedagógusra a szombathelyi képviselők csütörtök reggel. Majd a diákönkormányzat-választás eredményét ismertették. Bemutatkozott az új diákpolgármester, Görcz Gergely Barnabás, aki megbízólevelét és a "város kulcsát" Nemény András polgármestertől vette át.

Mint korábban megírtuk: sajtótájékoztatón számolt be arról Horváth Gábor képviselő, hogy fenyegető üzenetet kapott az ugytudjuk.hu főszerkesztőjétől. Az ügy a szombathelyi közgyűlés csütörtöki ülésén az első napirendi pont vitájára is rányomta bélyegét. Herény, Kámon és a Minerva önkormányzati képviselője a baloldali képviselők célkeresztjébe került, melynek során önkormányzati munkáját többször próbálták negatív színben feltüntetni, a fideszes politikus azonban jól állta a sarat. A politikai adok-kapok során volt, amikor a városvezetés feletti kijelző táblán hat név is pirosan világított: ennyien nyomtak ügyrendi hozzászólási kérelmet "érintettségük" okán.

A vita annyira elhúzódott, hogy csak 16 óra előtt szavaztak az első napirendi pont határozati javaslatairól a képviselők. Köztük arról az önálló indítványról, amit Illés Károly a "fenyegető üzenet" kapcsán terjesztett elő: a szombathelyi közgyűlés fejezze ki szolidaritását Horváth Gábor mellett. Pró és kontra hangoztak el érvek: a baloldali frakció tagjai azzal érveltek, ez az ügy nem tartozik a közgyűlésre és a 2019-es önkormányzati kampányban megjelent kritikus hangvételű cikkekről is szóltak. A jobboldali képviselők itt is emlékeztettek: önkormányzati gazdasági társaságnál is dolgozott tanácsadóként 2020-ban az érintett újságíró. Kiemelték azt is, ha a polgármester kapna hasonló üzenetet, ugyancsak elhatárolódnának.