Harmadik alkalommal hirdetett a Jáki Nagy Márton Általános Iskola névadója, a templomalapító vasvári és zalai ispán tiszteletére történelem- és akadályversenyt. Hét iskolából érkeztek a diákok: Győrvárról, Vasvárról, Szombathelyről a Bercsényi és a Reményik-iskolából, Egyházasrádócról és Szentpéterfáról fogadták a csapatokat. Az alsósok versenyen kívül tesztelhették a pályákat, a felső tagozatosok viszont értékes fődíjért (egy Balaton melletti kalandparkba kapott csoportos belépőt az első helyezett) küzdöttek. A rendezvény egyik fő célja, hogy Jáki Nagy Márton nevét minél szélesebb körben megismertessék - tudtuk meg Gálos Zsolttól, az iskola igazgatójától, aki egymás után sorolta a próbatételeket.

- A csatacsillagdobás, az akadálypálya, az íjászat, az ágyúgolyóhajítás után a helyi önkéntes tűzoltók jóvoltából vízsugárral is célba lőhettek a gyerekek - mondta el az igazgató. A diákok jelmezbe bújva kezdték a versenyt: azt is pontozták azon a díszes menetlevélen, amit minden csapat kapott.

Szent György napján természetesen keresték Szent György lovagját is, a négy feladatból álló kihíváson minden csapatból egy tanuló vett részt - erről már Hende István, a verseny szervezője tájékoztatott. Megtudtuk azt is, hogy a programsor szponzora nem más, mint Jáki Nagy Márton egyik oldalági leszármazottja. - A Szelesteyek a Ják nemzetség máig élő leszármazottjai. Az Árpád-kor végén Ják nagycsaládja szétoszlott kisebb családokra, közülük kerültek ki a Szelesteyek is - fejtette ki Szelestey P. Attila, aki hozzátette: a neves felmenők miatt mindig úgy érzi, Jákra hazajár.