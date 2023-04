Többször írtunk már arról, hogy a szombathelyi Zanati úton és a Szent Márton utcában nem működik a "zöldhullám", ahelyett hogy egy lendülettel végig lehetne menni az érintett útszakaszon, napszaktól függően szinte minden lámpánál meg kell állni, emiatt többször dugók alakulnak ki az érintett útszakaszon és a levegőszennyezés is nagyobb a sok gyorsítás-megállástól.

A problémával a lámpákat kezelő Közúthoz fordultunk. Szerintük a lámpák hangolása megfelelő. Több olvasónk is panaszkodott, hogy ez a valóságban nincs így, és videókat is küldtek bizonyítékként. Elég csak végigmenni az adott útszakaszon, és azonnal látszik, hogy egy-egy rövidebb időszakot kivéve tényleg problémás a haladás, több lámpánál is meg kell állni.

Most, hogy a Szent Márton utca felújítása kapcsán a közműveket cserélik, emiatt pedig a négyből két forgalmi sávot le kellett zárni és két jelzőlámpát is kikapcsoltak, egy meglepő pozitív fordulat állt elő: a belváros irányába haladva sokkal gördülékenyebben, egy lendülettel végig lehet menni az érintett útszakaszon, hiszen kettővel kevesebb lámpánál kell megállni. Természetesen ez így nem maradhat, hiszen a gyalogátkelőhelynél szükséges a gyalogosok segítése a lámpákkal. De az egyértelműen látszik, hogy tényleg nincs jól beállítva a "zöldhullám" - annak ellenére, hogy a Közút ezt állítja, és ideje lenne a lámpák váltási ütemét felülvizsgálni és a mostani forgalomhoz igazítani.