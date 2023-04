Úgy tűnik, megszolgálja a megelőlegezett bizalmat a Mesevilág óvoda: a kétcsoportos intézmény megépítéséhez - mint arról többször írtunk - dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője közbenjárására dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter saját miniszteri keretéből nyújtott 250 millió forint támogatást, majd a kormány további 108 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz.

A szeptemberi nyitás óta élettel telt meg az épület: szeretetteljes légkör, a falakon ovisok rajzai, alkotásai fogadják a látogatót. Sokan érkeztek az első nyílt napra.

Tóth Henriette óvodavezető (középen)

Fotó: Unger Tamás

- Nemrég költöztünk Sébe, éppen ezért, amikor kiderült, hogy lesz óvoda a településen, nagyon örültünk a lehetőségnek. Egyértelmű volt, hogy a kisfiunkat, Dánielt ide fogjuk beiratni, nem is került szóba, hogy máshova menjen. Gyönyörű az óvoda, jól felszerelt és az óvónőket is nagyon szimpatikusnak tartjuk - mondta el kérdésünkre Filipánits-Bedi Aliz, aki arról is beszélt, nem ez az első alkalom, hogy az intézményben járnak.

Tóth Henriette óvodavezetőtől megtudtuk: az egész nevelési évben nagy hangsúlyt kapnak a "zöld programok", így a nyílt napon is ez került előtérbe, ami sok szülő tetszését elnyerte.