Mint arról lapunkban beszámoltunk, dr. Polt Péter legfőbb ügyész 2023. február elsejétől Tánczosné dr. Kiss Éva Róza címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyészt, megbízott főügyészt határozatlan időre kinevezte Vas vármegye főügyészévé. Vele beszélgettünk.

- Fiatalkori elhatározás volt, hogy az ügyészségi pályát választom – kezdi Tánczosné dr. Kiss Éva Róza. – Az egyetem alatt ügyészségi ösztöndíjas voltam, ez is jelzi, milyen komolyak voltak a szándékaim. A diploma megszerzését követően a Körmendi Városi Ügyészségen kezdtem fogalmazóként, majd a szakvizsga letételét követően 1989 októberében kaptam ugyanott ügyészi kinevezést. Büntetőjogi, valamint magán- és közigazgatási jogi feladatokat egyaránt elláttam. 1992-ben lettem főügyészségi ügyész, ezen belül fiatalkorúak ügyésze, 2002-ben pedig csoportvezető ügyész, majd 2003-ban főügyészhelyettes, 2021 végétől pedig megbízott főügyész. A feladatom az évek során sokat változott, míg korábban a szakmai munka mellett a főügyészi döntések előkészítésében vettem részt, most magam hozom meg azokat. Az elmúlt húsz évben személyügyi ügyészként ott voltam az új kollégák felvételénél is, követtem, követem az életüket, a szakmai pályafutásukat.

A főügyész feladata a vármegyei ügyészségi szervezet irányítása, zavartalan működésének, az alkalmazottak nyugodt, magas színvonalú munkavégzési körülményeinek biztosítása, napjaink embert próbáló kedvezőtlen folyamatai közepette is. Vas vármegyében a főügyészség alárendeltségében négy járási ügyészség működik. A főügyésznek két helyettese van, az egyik a büntetőjogi szakágat, a másik pedig a közjogi szakágat irányítja.

- Körülöttünk folyamatosan, de az elmúlt években kifejezetten gyorsan változik a világunk – folytatja. – Nagy az illegális migrációs nyomás. Alig ért véget a koronavírus járvány, most pedig háború dúl a szomszéd országban. Itt van még az energiaválság is. Mindezekhez nagyon gyorsan kell alkalmazkodnunk. Az embercsempészés különösen nagy energiákat köt le. 2021-ben, az előző évhez képest ötszörösére emelkedett az ezzel kapcsolatban indult büntetőeljárások száma, s az azóta sem esett vissza. Ennek kezelése érdekében is a legfőbb ügyész jóváhagyásával a szombathelyi járási ügyészségen új büntetőjogi csoportot hoztunk létre. A csoport feladata az embercsempészettel kapcsolatban indult eljárások koordinálása, azzal a céllal, hogy minél gyorsabban lezáruljanak az ügyek, és megtörténjen az elkövetők bíróság elé állítása. A bíróság egyébként e téren meglehetősen szigorú, akár öt-hat éves letöltendő szabadságvesztést is kiszab.

Megtudtuk, a százezer főre vetített bűncselekmények száma alapján Vas vármegye, az ország többi vármegyéjéhez képest rendre az utolsó helyeket foglalja el. A statisztika szerint rablás miatt tavaly csupán kettő eljárás indult. A közvéleményt leginkább foglalkoztató, súlyos bűncselekmények szerencsére ritkák. Tavaly egyetlen emberölés történt, az ügyben a közelmúltban történt vádemelés. A kábítószerrel való visszaélések száma az elmúlt években azonban megemelkedett.

Tánczosné dr. Kiss Éva Róza végezetül egy személyes emlékét eleveníti fel.

- Évekkel ezelőtt a Körmendi Járásbíróság folyosóján egy ismeretlen hölgy szólított meg. Elmondta, úgy egy évtizede a fia kábítószerrel való visszaélés miatt került az ügyészség látókörébe. Rossz társaságba keveredett, a család már nem tudott hatni rá, nem látta be, hogy tönkremehet az élete. Fiatalkorúak ügyészeként az ügyében ügyészi intézkedésként a vádemelést elhalasztottam, azaz a fiatalember kapott egy esélyt, és nem került börtönbe. A fiú pedig azóta teljesen megváltozott, elvégezte az egyetemet, családot alapított. Ez egy olyan pozitív visszajelzés volt számomra, hogyha csak egy ilyen történik a pályafutásom alatt, akkor már megérte ügyésznek lennem.